Луиза Носкова: в послании президента затронуты все сферы жизни страны

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

В послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию затронуты все сферы жизни страны. Особое внимание уделено высшему и среднему профессиональному образованию, вовлечению молодежи в науку.

Такое мнение в интервью корреспонденту "Тюменская линия" высказала чемпионка мира и Олимпийских игр по биатлону, руководитель Олимпийского совета Тюменской области, директор Центра спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова.

Напомним, глава государства поручил правительству определить резерв, чтобы расширить программу жилищных сертификатов для молодых ученых. Также он предложил обновить подходы к подготовке кадров, к научно-технологическому развитию. За пять лет в России должно быть подготовлено 1 млн специалистов рабочих профессий для разных отраслей и возврат к системе подготовки в вузах со сроком обучения четыре-шесть лет.

"Важная тема – жилье для молодых исследователей, чтобы они оставались на Родине и здесь совершали свои открытия. Это нацеленность на традиционную для нашей страны базовую подготовку специалистов и рабочих кадров. Стимулировать приток молодежи в науку необходимо не только материальными благами, но и свободой творчества", – отметила Луиза Носкова.

По ее мнению, в каждом послании Владимир Путин обозначает задачи, которые необходимо решить в стране.

"И мы видим, что они реализуются, и результаты такой стратегии. Этот год не стал исключением. Было много поручений социальной направленности, которые касаются важных моментов в жизни человека – детства и материнства. Для семей обозначены новые льготы. Особое внимание уделено поддержке семей наших мобилизованных, которые участвуют в специальной военной операции", – подчеркнула чемпионка мира.

Оксана Корнеенкова