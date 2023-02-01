Александр Моор: Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал президент в послании

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Первое и главное впечатление от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию – мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей. Важнейшая из них – безопасность и благополучие страны и ее граждан. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Специальная военная операция будет доведена до логического завершения, до нашей Победы. При этом Россия не только не снижает темпы развития и экономики и социальной сферы, но и наращивает их. Есть все возможности для прорыва по многим направлениям, отметил президент. Это касается промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, образования и науки, социальной поддержки россиян, многих других сфер нашей жизни. Мы – сильная страна, и наша сила – в сплоченности", – написал Александр Моор.

Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем послании, подчеркнул губернатор.

"Правда – за нами, подчеркнул Владимир Владимирович, завершая послание. И это, несомненно, так. Наша общая правда – в каждом из нас", – заключил глава региона.