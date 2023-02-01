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47 человек наградит губернатор Александр Моор в преддверии Дня защитника Отечества

Губернатор, 08:32 22 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Государственные награды РФ, поощрения президента России, награды Тюменской области и поощрения правительства региона вручит губернатор Александр Моор в преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в списке награждаемых – 47 человек.

В торжественной обстановке будут вручены "Ордена дружбы", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "Родительская слава". Также выдадут почетные грамоты и благодарности, присвоят почетные звания.

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# Александр Моор , награждение

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