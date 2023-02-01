47 человек наградит губернатор Александр Моор в преддверии Дня защитника Отечества

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Государственные награды РФ, поощрения президента России, награды Тюменской области и поощрения правительства региона вручит губернатор Александр Моор в преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в списке награждаемых – 47 человек.

В торжественной обстановке будут вручены "Ордена дружбы", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "Родительская слава". Также выдадут почетные грамоты и благодарности, присвоят почетные звания.