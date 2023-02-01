В Тюменской области назовут лучшего рыбака

| Фото: РОО ФРСТО | Фото: РОО ФРСТО

Продемонстрировать свое мастерство в ловле на мормышку со льда предстоит 10 командам и 12 спортсменам из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Тюменского, Нижнетавдинского и Уватского районов, а также Заводоуковского городского округа.

Соревнования пройдут в два зачета – личный и командный.

Занять верхнюю строчку турнирной таблицы можно при самом большом количестве баллов. Они выставляются на основании веса улова - 1 грамм = 1 балл.

Лидеры соревнований смогут выполнить или повысить свои спортивные разряды, а также получить возможность войти в сборную, которая будет представлять регион в 2024 году.

"Отбор в команду будет серьезным. Наша цель – повысить уровень рыболовного спорта в Тюменской области и продолжать лидировать на крупных соревнованиях. На прошлой неделе сборная приняла участие в юбилейном 25 чемпионате России по ловле на мормышку со льда, на котором ей удалось стать чемпионом, опередив 37 команд", - поделился председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.