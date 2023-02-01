Тюменская мастерица создает аксессуары в технике золотного шитья

| Фото: vk.com/karnaval_72 | Фото: vk.com/karnaval_72

Авторские аксессуары с вышивкой в различных техниках, включая работу с бисером, золотным шитьём, создает тюменская мастерица Валентина Карнаухова.

"Этим промыслом занимаюсь три года. Заинтересовала меня этим направлением коллега Елена Сулейманова, которая на протяжении пяти лет занимается изучением истории развития золотошвейного искусства в Тюменской области с XVIII века. Мы с ней вместе работали над созданием каталога "Культурно-историческое наследие золотного шитья Сибири" в рамках реализации проекта "Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири". Я вовлеклась в этот процесс, потому что он интересен и красив", - отметила она.

Валентина занимается исторической реконструкцией аксессуаров XVlll-XX веков и создает бархатные сумки, ободки-кокошники, браслеты, броши, рукавицы с бисерной, жемчужной вышивкой и вышивкой в технике золотного шитья - это ручная вышивка металлическими позолоченными (золотными) и серебряными нитями. Наибольшим спросом пользуются сумки и ободки. На создание сумки с вышивкой у мастерицы уходит более пяти дней, ободок она может сделать за 2-3 дня. Сырье использует как импортное, так и отечественное. Клиенты в основном из Тюмени, но были заказы и из Москвы.

"В настоящее время повышаю свою квалификацию, прохожу дополнительные курсы обучения в школе церковного золотного шитья в Ростовской области. Материалы под имитацию золота и с драгоценными металлами мне предоставляют", - добавила Валентина.

При создании изделий используются, преимущественно, натуральные ткани, шёлковые, металлизированные золотые и серебряные нити, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, канитель, бить и другое.

"Есть различные техники золотного шитья. Я использую технику "вприкреп" - это, когда узор выкладывается металлическими нитями на основу и пришивается дополнительными нитями. Есть лицевое золотное шитье. Оно похоже на вышивку гладью, отличие в том, что используется различный подложный материал для придания объема рисунку, например, картон или отрезки пряжи", - пояснила мастерица.

В планах у нее создать узоры по деревянной резьбе, которая сохранилась на памятниках архитектуры и объектах культурного наследия Тюменской области.

"Чтобы тюменцы могли познакомиться с резными узорами тюменского зодчества. В этом направлении активно сотрудничаю с мастером резьбы по дереву и реставратором Святославом Шитовым", - сообщила Валентина.

Также рукодельница проводит мастер-классы по золотному шитью на базе музея "Дом Машарова".

"За три часа мы успеваем сделать брошь или браслет в технике золотного шитья или вышить одну рукавицу, вторую я прошу доделать дома. Очень много людей возрастной категории проявляют интерес к этому ремеслу", - подытожила она.

Ирина Шемякина