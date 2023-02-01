  • 25 февраля 202325.02.2023суббота
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская мастерица создает аксессуары в технике золотного шитья

Общество, 15:16 25 февраля 2023

vk.com/karnaval_72 | Фото: vk.com/karnaval_72

Авторские аксессуары с вышивкой в различных техниках, включая работу с бисером, золотным шитьём, создает тюменская мастерица Валентина Карнаухова.

"Этим промыслом занимаюсь три года. Заинтересовала меня этим направлением коллега Елена Сулейманова, которая на протяжении пяти лет занимается изучением истории развития золотошвейного искусства в Тюменской области с XVIII века. Мы с ней вместе работали над созданием каталога "Культурно-историческое наследие золотного шитья Сибири" в рамках реализации проекта "Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири". Я вовлеклась в этот процесс, потому что он интересен и красив", - отметила она.

Валентина занимается исторической реконструкцией аксессуаров XVlll-XX веков и создает бархатные сумки, ободки-кокошники, браслеты, броши, рукавицы с бисерной, жемчужной вышивкой и вышивкой в технике золотного шитья - это ручная вышивка металлическими позолоченными (золотными) и серебряными нитями. Наибольшим спросом пользуются сумки и ободки. На создание сумки с вышивкой у мастерицы уходит более пяти дней, ободок она может сделать за 2-3 дня. Сырье использует как импортное, так и отечественное. Клиенты в основном из Тюмени, но были заказы и из Москвы.

"В настоящее время повышаю свою квалификацию, прохожу дополнительные курсы обучения в школе церковного золотного шитья в Ростовской области. Материалы под имитацию золота и с драгоценными металлами мне предоставляют", - добавила Валентина.

При создании изделий используются, преимущественно, натуральные ткани, шёлковые, металлизированные золотые и серебряные нити, драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг, канитель, бить и другое.

"Есть различные техники золотного шитья. Я использую технику "вприкреп" - это, когда узор выкладывается металлическими нитями на основу и пришивается дополнительными нитями. Есть лицевое золотное шитье. Оно похоже на вышивку гладью, отличие в том, что используется различный подложный материал для придания объема рисунку, например, картон или отрезки пряжи", - пояснила мастерица.

В планах у нее создать узоры по деревянной резьбе, которая сохранилась на памятниках архитектуры и объектах культурного наследия Тюменской области.

"Чтобы тюменцы могли познакомиться с резными узорами тюменского зодчества. В этом направлении активно сотрудничаю с мастером резьбы по дереву и реставратором Святославом Шитовым", - сообщила Валентина.

Также рукодельница проводит мастер-классы по золотному шитью на базе музея "Дом Машарова".

"За три часа мы успеваем сделать брошь или браслет в технике золотного шитья или вышить одну рукавицу, вторую я прошу доделать дома. Очень много людей возрастной категории проявляют интерес к этому ремеслу", - подытожила она.

﻿

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вышивка , золотное шитье , ремесленники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 25.02.2023Тюменская мастерица создает аксессуары в технике золотного шитья
14:36 25.02.2023Парты героев открыли в школах Заводоуковского городского округа
14:27 25.02.2023Тюменцев приглашают на концерт "Мы верим, значит, победим!"
13:50 25.02.2023Тюменцам напоминают об опасностях схода снега