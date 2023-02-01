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Шесть врачей выехали в тобольское Заболотье для осмотра школьников

Общество, 17:46 22 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отоларинголог, офтальмолог, хирург, травматолог, эндокринолог и врач-педиатр областной больницы № 3 Тобольска провели медицинский осмотр 200 школьников в деревнях Ачиры и Лайтамак Тобольского района. Профилактический медосмотр проходил два дня, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Перед ежегодным медицинским осмотром в сельские поселения выезжает бригада специалистов и проводит забор биоматериалов, а фельдшер ФАПа измеряет рост и вес ребёнка. По результатам лабораторных исследований и осмотра врачи выявляют отклонения в здоровье детей, устанавливая нарушения осанки, зрения и разного рода нарушения физического развития.

"По результатам медосмотра в зависимости от показаний специалисты выдают направления на дообследования, рекомендации и рецепты, а также проводят дополнительные приёмы на базе детской поликлиники. В работу по району привлекают и молодых специалистов. В составе медицинской бригады проводил осмотры детский врач-эндокринолог Николай Лемеза, который трудится в поликлинике областной больницы № 3 почти три месяца", — рассказала заведующая детской поликлиникой областной больницы № 3 Светлана Вернигора.

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# больница , медосмотр , Тобольский район

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