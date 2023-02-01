Память павших защитников Отечества почтили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Память павших защитников Отечества почтили минутой молчания в Тюмени 22 февраля. Затем прозвучал гимн России.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, Герой России Рустам Сайфуллин, ветераны войны и труда, представители депутатского корпуса и общественных организаций, жители областной столицы возложили цветы к Вечному огню на Исторической площади и мемориальном комплексе "Память".

В торжественной церемонии приняли участие курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. они воздали воинские почести героям, отдавшим жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Евгений Бабенко