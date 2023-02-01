  • 22 февраля 202322.02.2023среда
  • USD74,8596
    EUR79,7588
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Память павших защитников Отечества почтили в Тюмени 

Губернатор, 12:23 22 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Память павших защитников Отечества почтили минутой молчания в Тюмени 22 февраля. Затем прозвучал гимн России.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, Герой России Рустам Сайфуллин, ветераны войны и труда, представители депутатского корпуса и общественных организаций, жители областной столицы возложили цветы к Вечному огню на Исторической площади и мемориальном комплексе "Память".

﻿

В торжественной церемонии приняли участие курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. они воздали воинские почести героям, отдавшим жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День защитника Отечества , минута молчания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:23 22.02.2023Память павших защитников Отечества почтили в Тюмени 
08:32 22.02.202347 человек наградит губернатор Александр Моор в преддверии Дня защитника Отечества
19:31 21.02.2023Александр Моор: Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал президент в послании
15:41 21.02.2023Владимир Путин: вывести национальную экономику на новые рубежи - стратегическая задача