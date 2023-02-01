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Жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой

Общество, 13:43 22 февраля 2023

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой в преддверии Дня защитника Отечества.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, мужчины не ожидали увидеть своих спутниц — приезд Полины и Марины стал для них сюрпризом. Организовать его помогли сотрудники администрации Краснодона. Встреча состоялась в музее "Молодая Гвардия", где военнослужащим устроили экскурсию.

Оба офицера — Андреи. Они ушли из Тюмени по мобилизации. С октября 2022 года проходили обучение в родном регионе. Супруги не виделись несколько месяцев.

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# мобилизация , спецоперация

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