Жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Жены мобилизованных тюменцев навестили любимых на передовой в преддверии Дня защитника Отечества.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, мужчины не ожидали увидеть своих спутниц — приезд Полины и Марины стал для них сюрпризом. Организовать его помогли сотрудники администрации Краснодона. Встреча состоялась в музее "Молодая Гвардия", где военнослужащим устроили экскурсию.

Оба офицера — Андреи. Они ушли из Тюмени по мобилизации. С октября 2022 года проходили обучение в родном регионе. Супруги не виделись несколько месяцев.