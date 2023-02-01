Тоболяки могут подать заяки на участие в фестивале "Студенческая весна" до 10 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявки на участие в фестивале творчества "Студенческая весна" жители Тобольска могут подать до 10 марта.

Прием заявок стартует с 1 марта по ссылке. С 25 по 26 марта пройдут конкурсные выступления. Подведение итогов намечено на 27-31 марта. 30 марта состоится репетиция гала-концерта. Само яркое событие - награждение победителей - пройдет 1 апреля.

В 2023 году фестиваль "Студенческая весна" в Тобольске пройдет по шести номинациям. Кроме того, в рамках события пройдет конкурс ведущих: лучшие будут вести гала-концерт и получат памятные призы от организаторов. О дате его проведения сообщат дополнительно в группе "Молодежь Тобольска" во ВКонтакте.

Более подробную информацию можно получить по адресу: Тобольск, 8 мкр., д. 37, помещение 3а. Телефоны: (3456) 24-16-24, 25-01-32.

Напомним, по 19 марта в Тобольске реализуют "Школу Студенческой весны". Эксперты помогают молодежи подготовиться к выступлению.