Молодежи Тобольска подготовиться к областной Студвесне помогут эксперты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентов Тобольска подготовят к городской и областной "Студенческой весне". Занятия начнутся в "Школе Студвесны" 28 февраля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко, "Школа Студвесны" реализуется в городе не впервые.

"В ее работе задействуем как местных кураторов, так и региональных — участников и членов жюри Судвесны из Тюмени. По замыслу, к нам придут коллективы из институтов с набросками и уже готовыми идеями. Кураторы объяснят молодежи, как правильно представить свои номера. В этом году тобольская молодежь будет работать в пяти направлениях: танцы, музыка, мода, концертная программа, театр", — поделилась Александра Козютенко.

19 марта на закрытии "Школы Студвесны" состоится интенсив с участием трех экспертов из Тюмени. В этот день слушатели сделают прогон поставленных программ. Тех, кому предстоит выступить на городской Студвесне, отберут на кастинге.

Прием заявок в "Школу Студвесны" продлится в сообществе тобольского мультицентра во ВКонтакте до 26 февраля. Отметим, работать с городскими кураторами участники проекта будут с 1 по 18 марта. Мастер-классы от региональных экспертов намечены на 15, 16 и 19 марта.

По итогам работы в 2022 году на областной конкурс в Тюмень поехали 15 представителей Тобольска.

Инна Пахомова