Сотрудники АО "Транснефть-Сибирь" провели тренировку на переходе трубопровода через реку в Тюменской области

АО "Транснефть – Сибирь" АО "Транснефть – Сибирь"

АО "Транснефть – Сибирь" провело учение на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш через реку Дуван в условиях ледостава в Тюменской области. Цель тренировочного мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала в случае нештатной ситуации.

Согласно сценарию, на участке магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш в районе подводного перехода через реку было зафиксировано снижение давления ниже допустимого. Диспетчер "остановил" транспортировку и оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны Тюменского УМН, а также контрольные и надзорные организации. Условный выход нефтепродукта на поверхность произошел из-за повреждения трубопровода в русловой части.

Для локализации "выхода" нефтепродукта в расчетное время прибыли колонны линейной аварийно-эксплуатационной службы нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" и профессионального аварийно-спасательного формирования Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий. Было установлено 90 м боновых заграждений в зимнем исполнении. Также использованы нефтесборное оборудование, машины для резки льда, шанцевый инструмент, установлены ПВХ-емкости для сбора нефти.

Условный выход нефтепродукта ликвидирован в полном объеме в установленные сроки. После отбора и анализа проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод служба экологической безопасности и рационального природопользования Тюменского УМН в рамках эколого-аналитического контроля подтвердила отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами.

АО "Транснефть – Сибирь" АО "Транснефть – Сибирь"

В мероприятии приняли участие более 50 человек, задействовано свыше 40 единиц спецтехники и оборудования.

Наблюдатели положительно оценили результаты проведенного учения. Участники тренировки продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации последствий аварийной ситуации.

Квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", тем самым обеспечивается высокий уровень производственной и экологической безопасности.