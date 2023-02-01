В поликлиниках Тюмени проводят мастер-классы по использованию автокресел

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мастер-классы для родителей по выбору и использованию детских автокресел проводят специалисты Госавтоинспекции в Тюмени. Первое на что они обращают внимание – детей до семи лет водители обязаны перевозить в таких устройствах.

Если речь идет о младенцах, то это должна быть именно автомобильная люлька, а не из коляски. Не безопасно перевозить грудного ребенка на руках у взрослого, так как удержать его при ударе или резком торможении практически невозможно.

"Если в автолюльке ребенок до года, то располагаем устройство против движения автомобиля. Очень важно в таком случае отключить подушки безопасности. У малышей шейные позвонки еще слабые, и при резком торможении дети могут получить травму", - рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Тюмени младший лейтенант полиции Виктория Моренко.

При этом, чаще всего это требование прописано и в самих инструкциях по эксплуатации автолюлек. Всем известно, что самое безопасное место в машине находится сзади. Именно здесь лучше всего и располагать автокресло или автолюльку, тщательно фиксировать их ремнем безопасности, пишет "Тюменская область сегодня".