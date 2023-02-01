  • 23 февраля 202323.02.2023четверг
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Губернатор поздравил тюменских участников СВО с Днем защитника Отечества

Губернатор, 09:23 23 февраля 2023

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Земляков - участников специальной операции, а также их семьи и всех военнослужащих губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с Днем защитника Отечества. Видеообращение, записанное в Луганской Народной Республике, глава региона разместил в своем Telegram-канале.

"В этом году праздник День защитника Отечества воспринимается по-другому. Я записываю это обращение в Луганской Народной Республике, где встречался с нашими ребятами – бойцами отрядов и с теми, кто служит по контракту в наших подразделениях. Все у них хорошо, настроение боевое", - отметил Александр Моор.

Он также подчеркнул, что беседа с тюменскими бойцами вселяет уверенность в то, что пока такие богатыри есть в России, наша страна может чувствовать себя спокойно.

Видео t.me/av_moor

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , бойцы , ЛНР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:23 23.02.2023Губернатор поздравил тюменских участников СВО с Днем защитника Отечества
08:17 23.02.2023Александр Моор: жители Тюменской области гордятся воинами всех поколений
13:54 22.02.2023Евгений Путилов возглавил Главное правовое управление правительства Тюменской области
12:23 22.02.2023Память павших защитников Отечества почтили в Тюмени 