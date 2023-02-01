Губернатор поздравил тюменских участников СВО с Днем защитника Отечества

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Земляков - участников специальной операции, а также их семьи и всех военнослужащих губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с Днем защитника Отечества. Видеообращение, записанное в Луганской Народной Республике, глава региона разместил в своем Telegram-канале.

"В этом году праздник День защитника Отечества воспринимается по-другому. Я записываю это обращение в Луганской Народной Республике, где встречался с нашими ребятами – бойцами отрядов и с теми, кто служит по контракту в наших подразделениях. Все у них хорошо, настроение боевое", - отметил Александр Моор.

Он также подчеркнул, что беседа с тюменскими бойцами вселяет уверенность в то, что пока такие богатыри есть в России, наша страна может чувствовать себя спокойно.

Видео t.me/av_moor