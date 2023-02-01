Урок мужества проведут участники организации отцов Тюменской области в парке "Россия – Моя история" Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Урок мужества проведут участники организации отцов Тюменской области в парке "Россия – Моя история" Тюмени 24 февраля. А в целом, в регионе запланировано 540 мероприятий, приуроченных Дню защитника Отечества, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Некоторые из них состоялись накануне. Руководители органов власти и военнослужащие возложили цветы к мемориалам "Вечный огонь" и "Свеча". Также прошел и концерт с участием военнослужащих, волонтеров, активистов-врачей, работников культуры.

А уже 25 февраля жителей региона снова ждут в парке "Россия – Моя история". Здесь состоится лекция "Герои нашего времени: тюменцы – герои СВО" от методиста по музейно-образовательной деятельности Василия Малова.