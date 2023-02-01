Мундиры XIX века и экипировка саперного полка экспонируются в музее Ишима

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П.Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П.Ершова

Мундиры военных двухвековой давности составляют основу экспозиции музея "Городская управа" в Ишиме.

На выставке "Магия мундира" посетители увидят изображения амуниции российских военных, образцы исторической формы XIX века, включая накидки, эполеты, кивера. В коллекции из личного собрания екатеринбуржца Павла Ананьина - реконструированные мундиры эпохи Отечественной войны александровской эпохи. Также на выставке представлены и предметы из фондов Ишимского музейного комплекса им. П.П.Ершова.

Так же в музее продолжает работать и выставка "От Афгана до Чечни", открытая ко Дню памяти воинов-интернационалистов. В 2023 году ее пополнил стенд о Герое России Рустаме Сайфуллине и комплект современной экипировки, предоставленный инженерно-саперным полком, базирующимся в Ишиме.

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