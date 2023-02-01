Тренировочные заезды спецоперации "Лед" стартовали в Тюмени

| Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД Тюменской области

Тренировочные и квалификационные заезды спецоперации "Лед" стартовали в Тюмени 23 февраля. На протяжении дня на льду и набережной Туры пройдут автогонки с участием сотрудников силовых структур на служебных автомобилях, дрифт и трековые гонки, программа для зрителей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Видео ГИБДД Тюменской области.

Самая зрелищная часть мероприятия с гонками, парашютистами, военно-исторической реконструкцией, выставкой ретро-автомобилей и показательными выступлениями пройдет с 12 до 15 часов дня.

Откроются соревнования в 13 час. Заезды дрифт, трек, спецоперация "Лед" - в 14 час. Подробная программа мероприятия здесь.