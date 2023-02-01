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Более 1890 тонн крупногабаритных грузов переслала Почта России в Тюменской области

Экономика, 14:41 23 февраля 2023

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Более 1 тыс. 890 т крупногабаритных грузов переслала Почта России в Тюменской области в 2022 г. В суммарном выражении – это 24 тыс. отправок, вес некоторых достигал 500 кг.

Чаще всего сотрудники Тюменского магистрально-сортировочного центра принимали грузы из Москвы и Владивостока, а отправляли в Югру и на Ямал. В топ отправок вошли велосипеды, мотоциклы, запчасти для автомобилей и инструменты, подвесные кресла-коконы, кровати и матрасы.

Чаще всего сотрудники Тюменского магистрально-сортировочного центра принимали грузы из Москвы и Владивостока, а отправляли в ХМАО и ЯНАО. Популярные отправления: велосипеды, мотоциклы, запчасти для автомобилей и инструменты. В прошлом году в топ отправок также вошли подвесные кресла-коконы, кровати и матрасы.

Такой сервис доступен только организациям, которые подписали договор с Почтой России. В услугу "Крупногабаритное почтовое отправление" входит приём, обработка, перевозка и выдача крупногабаритных грузов. Максимальные габариты отправления: 300х130х190 см и вес до 500 кг. В Тюмени это можно сделать через отделение, которое располагается по адресу: ул. Огарёва, д. 2, пишет Мегатюмень.

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# Почта России , сервис

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