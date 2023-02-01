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Более 40 тысяч жителей других регионов переехали в Тюменскую область

Общество, 16:31 23 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 тыс. жителей других регионов переехали в Тюменскую область с января по ноябрь 2022 г. Еще 6 тыс. 133 человек прибыли в регион из стран СНГ, а 480 – из дальнего зарубежья.

По данным Тюменьстата на 1 декабря 2022 года в Тюменской области проживает 1 млн 557 тыс. человек. Таким образом, с учетом естественного прироста и миграционных процессов население региона увеличилось на 5,4 тыс. человек, пишет Вслух.ру.

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