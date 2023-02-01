На Градостроительном форуме в Тюмени обсудят стратегию развития в новых условиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Стратегия-2030. Новые вызовы" - под таким девизом пройдет IV региональный Градостроительный форум в Тюмени. Участников принимает Выставочный зал на ул. Севастопольской с 21 по 23 марта, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

"Мы видим, что в Тюмени строительный бум. Один за другим появляются новые жилые комплексы, которые существенно меняют весь архитектурный ландшафт города, А любые перемены порождают много вопросов, ответы на которые мы попытаемся найти в ходе форума", - прокомментировал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Эксперты обсудят тенденции. К примеру, ипотечное кредитование является драйвером роста или причиной подорожания стоимости жилья. А также импортозамещение и качество строительства, влияют ли зеленые технологии на себестоимость продукта, кадровая обеспеченность.

В рамках форума состоится специализированная выставка "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии" и конференция "Строительный комплекс Тюменской области: итоги, новые цели, приоритетные задачи".

Не останется без внимания и одна из самых обсуждаемых в последнее время тем - комплексное развитие территорий. Технологиям внедрения КРТ, реализованным проектам и перспективным территориям посвятят второй день форума. По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени