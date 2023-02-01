Семь игроков МФК "Тюмень" вызваны в сборную России

| Фото: www.mfktyumen.ru | Фото: www.mfktyumen.ru

В национальную команду России вызваны семь игроков МФК "Тюмень". На сборы они отправятся 28 февраля. У тюменских футболистов есть шансы войти в команду страны и отправиться на товарищеские матчи со сборной Киргизии.

Вместе с тем, у "Тюмени" есть месяц, чтобы подготовиться к следующим матчам. 15-й тур PARI-Суперлиги по мини-футболу пройдет в середине марта. Тюменцы встретятся 18 и 19 марта с "Новой генерацией" из Сыктывкара. Поединки пройдут на домашней площадке.

Клубы Суперлиги провели по 14 туров, сыграв по 28 матчей. В последнем, "Тюмень" потерпела крупное поражение, проиграв "Ухте" со счетом 1:11. Сейчас наш клуб на восьмом месте в турнирной таблице с 34 очками. У команды было 9 побед, 12 поражений и 7 ничьих. Будущий соперник - "Новая генерация" - на 7-й строке с 35 очками, сообщает "Вслух.ру".