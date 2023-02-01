В Тюмени "Волонтеры Победы" почтили память погибших за Отечество воинов

| Фото: из сообщества регионального отделения движения "Волонтеры Победы" во ВКонтакте | Фото: из сообщества регионального отделения движения "Волонтеры Победы" во ВКонтакте

"Волонтеры Победы" возложили цветы к Вечному огню в Тюмени, в День защитника Отечества, 23 февраля, сообщили в региональном отделении движения.

На исторической площади добровольцы почтили память погибших в различных войнах и в конфликтах.

"Мы помним и сохраняем память о каждом герое, который погиб защищая нашу страну. С "Волонтерами Победы" вспомнили о героизме и доблести каждого воина, возложили цветы и отдали дань уважения тем, кто стоял и стоит на защите нашего Отечества", – поделилась координатор направления "Великая Победа" Анастасия Мартынова.