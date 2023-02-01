  • 23 февраля 202323.02.2023четверг
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени "Волонтеры Победы" почтили память погибших за Отечество воинов

Общество, 19:29 23 февраля 2023

из сообщества регионального отделения движения "Волонтеры Победы" во ВКонтакте | Фото: из сообщества регионального отделения движения "Волонтеры Победы" во ВКонтакте

"Волонтеры Победы" возложили цветы к Вечному огню в Тюмени, в День защитника Отечества, 23 февраля, сообщили в региональном отделении движения.

На исторической площади добровольцы почтили память погибших в различных войнах и в конфликтах.

"Мы помним и сохраняем память о каждом герое, который погиб защищая нашу страну. С "Волонтерами Победы" вспомнили о героизме и доблести каждого воина, возложили цветы и отдали дань уважения тем, кто стоял и стоит на защите нашего Отечества", – поделилась координатор направления "Великая Победа" Анастасия Мартынова.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# возложение цветов , Волонтеры Победы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 23.02.2023Спектакль "Аэлита. Инвентаризация" тюменского "Космоса" увидят зрители Калининграда
19:29 23.02.2023В Тюмени "Волонтеры Победы" почтили память погибших за Отечество воинов
18:53 23.02.2023На Градостроительном форуме в Тюмени обсудят стратегию развития в новых условиях
17:20 23.02.2023Жителям Тюмени расскажут о традициях воспитания в дореволюционной России и угостят блинами