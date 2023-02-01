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Лучших в мини-футболе определили среди спасателей в Тобольске

Спорт, 16:41 24 февраля 2023

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Команда 140-й пожарно-спасательной части заняла первое место в турнире по мини-футболу среди подразделений. Соревнования прошли в Тобольске, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

В турнире приняли участие пять команд. На втором месте команда 8 ПСО, третье - у команды 37 ПСЧ. Лучшим вратарем соревнований признан заместитель начальника СПТ Арсений Макурков, лучшим защитником - старший пожарный 37 ПСЧ Борис Загваздин.

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# мини-футбол , Тобольск , управление МЧС по Тюменской области

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