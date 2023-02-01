Обновленной приложение МЧС России доступно жителям Тюменской области
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Обновленное приложение "МЧС России" могут скачать и установить на смартфон жители Тюменской области. Сервис разработан как личный помощник пользователя.
Приложение позволяет настроить привязку по геолокации к субъекту РФ. Это дает возможность быть в курсе новостей региона в области МЧС России.
Также пользователь может настроить push-уведомления об опасностях возникновения ЧС, проверить свою готовность к преодолению опасностей и сориентироваться в необходимых действиях при оказании первой помощи.
Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.