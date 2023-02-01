  • 24 февраля 202324.02.2023пятница
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -9..-11 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Обновленной приложение МЧС России доступно жителям Тюменской области

Общество, 17:26 24 февраля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Обновленное приложение "МЧС России" могут скачать и установить на смартфон жители Тюменской области. Сервис разработан как личный помощник пользователя.

Приложение позволяет настроить привязку по геолокации к субъекту РФ. Это дает возможность быть в курсе новостей региона в области МЧС России.

Также пользователь может настроить push-уведомления об опасностях возникновения ЧС, проверить свою готовность к преодолению опасностей и сориентироваться в необходимых действиях при оказании первой помощи.

Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:53 24.02.2023Юным ишимцам рассказали причинах возникновения пожаров
17:32 24.02.2023Ансамбль Росгвардии РФ дал праздничные концерты в Тюменской области
17:26 24.02.2023Обновленной приложение МЧС России доступно жителям Тюменской области
16:20 24.02.2023Бойцам тюменской Росгвардии вручили госнаграды