Обновленной приложение МЧС России доступно жителям Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Обновленное приложение "МЧС России" могут скачать и установить на смартфон жители Тюменской области. Сервис разработан как личный помощник пользователя.

Приложение позволяет настроить привязку по геолокации к субъекту РФ. Это дает возможность быть в курсе новостей региона в области МЧС России.

Также пользователь может настроить push-уведомления об опасностях возникновения ЧС, проверить свою готовность к преодолению опасностей и сориентироваться в необходимых действиях при оказании первой помощи.

Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.