Более четырех тысяч жителей Тюменского района обслуживает новая амбулатория

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Более 900 человек посетили новую врачебную амбулатория в с. Борки. Сегодня амбулатория обслуживает четыре населенных пункта Тюменского района, это более 4 тыс. человек, в том числе, около 1 тыс. детей.

Строительство нового здания началось в июне 2022 года в рамках региональной программы "Модернизации первичного звена здравоохранения". В отличии от старого здания, которое находилось в плачевном состоянии, новая амбулатория рассчитана на 56 посещений в смену, а также была оснащена современным оборудованием.

Сельские медики получили возможность использовать цифровую систему передачи данных, а пациентам доступны телемедицинские консультации специалистов ведущих медицинских учреждений региона, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Для обеспечения сельских медучреждений Тюменского района кадрами работают программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". По первой в 2022 году мы привлечены 14 врачей, получивших единовременные выплаты по 1 млн рублей, по второй – четырех фельдшеров, которые получили по 500 тыс. рублей. Администрация Тюменского района также содействует в обеспечении молодых специалистов жильем.