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Тюменцев приглашают на концерт "Мы верим, значит, победим!"

Общество, 14:27 25 февраля 2023

скриншот видео организаторов концерта | Фото: скриншот видео организаторов концерта

Профессиональный rонцерт в поддержку российских военнослужащих "Мы верим, значит, победим!" пройдет в тюменском ДК "Строитель" 25 февраля. Начало в 17 часов.

Организаторы приглашают семьи участников СВО, людей старшего поколения, родителей с детьми, молодежь, всех неравнодушных людей.

В концерте примут Николай Мерц, Иван Кутырев - представители совета отцов, дипломанты конкурса "Димитриевская суббота". Режиссёр - постановщик концерта Елена Градович.

Перед началом концерта пройдет акция по сбору гуманитарной помощи: подарков, открыток, писем, видеопоздравлений участникам СВО. Можно передать солдатам теплые вещи, медикаменты, средства гигиены, а также перевести денежные средства.

Вход свободный, каждого ждет символический подарок.

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# спецоперация

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