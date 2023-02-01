Сноубордисты из России, Беларуси и Ирана спорят за звание лучших на набережной Туры

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" среди мужчин и женщин стартовали на набережной Туры в Тюмени 25 февраля. Выступают спортсмены из трех стран – России, Беларуси и Ирана.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер в приветственной речи заметил, что жители региона любят спорт, особенно зимние виды спорта.

"От губернатора Тюменской области разрешите поблагодарить Федерацию сноуборда России, что нам доверено право провести такой великолепный турнир. Вчера прошли всероссийские соревнования, сегодня – международные. Две недели подряд все любители спорта любуются на энергичных молодых ребят, которым все по плечу. Точно так живут все тюменцы. Уверен, что это только начало большого пути. Нам сегодня важно быть рядом, чувствовать поддержку, болеть за наших и радоваться нашим общим победам", – сказал он.

Глава города Руслан Кухарук поблагодарил организаторов "Битвы на Туре". Он подчеркнул, что некогда городской проект вышел на федеральный и международный уровни.

"Вы сделали так, чтобы тюменцы почувствовали себя центром Вселенной. Мы рассказали всем, как прекрасно и здорово здесь в Тюмени. Сегодня завершающий день фестиваля "Битва на Туре". Этот год был особенным для наших ребят и всей команды – Ивана Шмонина, и всех людей, которые съехались со всей России, чтобы сделать самое лучшее шоу. Целую неделю проходили мастер-классы для юных тюменцев. Спортсмены, на которых мы равняемся, проводили уроки для тех, кто мечтает быть похожими на них", – подчеркнул глава города Руслан Кухарук.

Среди других спортивных проектов "Битву на Туре" выделяет подход к организации. "Уникальность проекта в том, что мы ловим грань между чистым профессиональным спортом и субкультурным направлением. Мы состыковываем правильную геометрию и требования всероссийской организации и ту самую атмосферность, доброту, шоу-формат, спортивно-зрелищную составляющую", – сказал вице-президент Федерации сноуборда России Иван Шмонин.

"Битва на Туре", как отмечает Иван Шмонин, – это история не только про спорт, но и про тюменское гостеприимство. Это событие помогает продвигать регион. Организаторы акцентируют на этом внимание. "Спортсменов как только они вышли из самолета или поезда сопровождаем, чтобы впоследствии все уехали от нас с хорошими воспоминаниями не только о соревнованиях, но и о городе. Хотим, чтобы эти люди хотели вернуться к нам не только на следующие турниры, но и просто, чтобы отдохнуть с семьями", – поделился он.

По его словам, спортсменам нравится организация. Трамплин с каждым годом все лучше и лучше. Уже сейчас организаторы "Битвы на Туре" думают о том, каким проект будет в будущем. По словам Ивана Шмонина, в соревнованиях может появиться дисциплина для детей.

Инна Пахомова