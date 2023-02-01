Тюменца с граммом мефедрона задержали полицейские

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

В Тюмени полицейские задержал подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело.

В личных вещах мужчины 1989 года рождения в присутствии понятых был обнаружен сверток с порошком. Экспертиза показала, что в пакетике находился мефедрон массой около грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228, то есть, "Приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.