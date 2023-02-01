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Александр Моор проинспектирует строительство путепровода через Транссиб в Ялутровске

Общество, 13:52 26 февраля 2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Ялуторовске 26 февраля, сообщает информационный центр регионального правительства.

В ходе визита главы региона запланирован осмотр места работ на площадке под строительство жилого комплекса для многодетных семей в границах улиц Комсомольская – Анисимовская.

Кроме того, губернатор проинспектирует строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль и ознакомится с реализацией инвестпроекта компании "НПП "Центр технологических объединений" по сборке видеокамер наружного наблюдения.

Также Александр Моор побывает в Ялуторовском остроге, где по традиции в последний день Масленицы пекут самый большой блин в России.



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# Александр Моор , Ялуторовск

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