278 инвестпроектов реализуют в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализацию 278 новых проектов позволила ускорить в Тюменской области работа "Акселератора управленческих муниципальных инвестиционных команд". Объем инвестиций составил около 19 млрд рублей, сообщили в информационном центре правительства региона.

Важность проведения данного проекта, который реализовали в 2021-2022 году, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Были задействованы все муниципалитеты. Основная задача этой работы – по-новому взглянуть на свою территорию и найти небольшие проекты, для реализации которых нужно не очень много усилий и средств. Действительно, нужно работать с крупными предприятиями, большими инвестиционными проектами, но это отдельное направление работы. Я уже много раз говорил и повторюсь, что сейчас мы должны обратить внимание на предпринимателей из муниципалитетов, чтобы максимально поддерживать их инициативы и желание работать", – сказал Александр Моор.

В пример он привел предприятие по производству цифровых систем видеонаблюдения в Ялуторовске, на котором побывал 26 февраля. Губернатор отметил, что в небольшом помещении, не боясь сложностей и конкуренции, молодые специалисты занимаются производством камер, разработкой собственного IT-продукта, чтобы выйти с ним на рынок.

"Таких ребят мы будем поддерживать. Со временем у них может развиться большое предприятие", – заверил Александр Моор.

Напомним, в ходе работы акселератора было создано почти 1 тыс. 700 рабочих мест. Еще больше их появится, когда в муниципалитетах запустят все разработанные проекты.

Инна Пахомова