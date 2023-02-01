Тюменская компания увеличит ягодный сад в Ялуторовском районе на 13 гектаров

| Фото: группа во ВКонтакте компании "Ягоды Плюс" | Фото: группа во ВКонтакте компании "Ягоды Плюс"

Компания "Ягоды плюс" планирует увеличить ягодный сад в Ялуторовском районе на 13 га в 2023 г. Для развития инвестпроекта предприятие приобрело в собственность 200 га земли и постепенно осваивает их. Первую плантацию в 12 га заложили два года назад.

"На сегодня мы освоили 25 гектаров. На них посажена черная смородина, еще на 2,5 гектарах у нас питомник, в котором выращиваем свой посадочный материал", - рассказал генеральный директор торгово-производственной компании "Ягоды Плюс" Эльмар Ибуков.

Это не единственная территория, где предприятие развивает ягодный сад. В Ишимском районе арендована плантация черноплодной рябины площадью в 11 га.

"В кооперации с ишимской компанией в прошлом году мы собрали 15 тонн ягод с этого сада. Сад был заброшенным. Провели расчистку междурядий и другую работу. В сборе ягод участвовали студенты Ишимского многопрофильного техникума", - пояснил руководитель.

Напомним, что компания развивает несколько проектов, которые способствуют кооперации отрасли и повышению доходов на селе. Так, жители районов Тюменской области могут иметь стабильный доход за счет выращивания на приусадебных участках черной смородины. Сопровождение – от подготовки почвы и посадочного материала до покупки урожая - ведут специалисты "Ягоды Плюс". За сезон один человек сможет заработать до 45 тыс. рублей, сдавая выращенную ягоду.

Оксана Корнеенкова