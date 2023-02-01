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Тюменская компания за счет кооперации увеличит сбор дикоросов

Экономика, 13:12 22 февраля 2023

группа во ВКонтакте компании "Ягоды Плюс" | Фото: группа во ВКонтакте компании "Ягоды Плюс"

За счет кооперации компания "Ягоды Плюс" планирует наладить промышленный сбор дикоросов и вывести в белую зону доходы отрасли в Тюменской области. Предприятие запустило потребительский кооператив, который закупает у жителей сел региона дикорастущие ягоды.

По словам генерального директора торгово-производственной компании "Ягоды Плюс" Эльмара Ибукова, проект стартовал в 2023 году. На 31 января у населения уже закуплено 230 т клюквы почти на 40 млн рублей.

"Работой кооператива мы выводим из серой зоны закуп дикоросов. Если раньше все закупщики приезжали с чемоданом денег в деревню, то на сегодняшний день у нас сформирована полностью цепочка – с оформления закупочного акта и до перевода оплаты на лицевые счета наших сдатчиков. Реальный доход на селе с закупа дикоросов растет и в дальнейшем будет увеличиваться благодаря закладке небольших садов ягод в деревнях", - рассказал руководитель предприятия.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также кооператив будет развивать еще один проект компании "Ягоды выращиваем вместе". Его суть в том, что жителям на селе предоставлена возможность на приусадебных участках выращивать черную смородину. Сопровождение – от подготовки почвы и посадочного материала до покупки урожая - ведут специалисты "Ягоды Плюс".

"Кейс предполагает, что один взрослый член семьи на селе выращивает 60 кустов черной смородины. Доходность составляет около 45 тысяч рублей. Работать в этом направлении мы начали в 2022 году. Уже в проекте более 500 участников. Заявки поступают из всех районов области", - пояснил Эльмар Ибуков.

группа во ВКонтакте компании "Ягоды Плюс" | Фото: группа во ВКонтакте компании "Ягоды Плюс"

Также он отметил, что с 2020 года изменилось соотношение импортируемого сырья для производства компании. До этого закупалось в других странах до 90 % всех ягод, в 2022 сложился перевес в сторону отечественного и, что особенно важно, тюменского сырья.

группа во ВКонтакте компании "Ягоды Плюс" | Фото: группа во ВКонтакте компании "Ягоды Плюс"

Оксана Корнеенкова

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# АПК , потребительские кооперативы , сельхозтоваропроизводители , Ягоды плюс

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