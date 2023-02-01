Тюменский фестиваль "Зимний бардовский" объединил исполнителей из 27 регионов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 140 исполнителей из 27 регионов России приняли участие в XIX фестивале "Зимний бардовский" им. Н.Старченкова в Тюмени. В гала-концерте в ДК "Нефтяник" песни собственного сочинения прозвучали от солистов Москвы, Омска, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени и других городов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

"Зимний бардовский" - один из значимых фестивалей авторской песни в УФО. Он направлен на популяризацию жанра, творчества исполнителей, поэтов и ансамблей, актуализацию отечественной песенной культуры.

С именами победителей и призеров можно ознакомиться по ссылке.