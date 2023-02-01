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Тюменский фестиваль "Зимний бардовский" объединил исполнителей из 27 регионов

Общество, 17:02 27 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 140 исполнителей из 27 регионов России приняли участие в XIX фестивале "Зимний бардовский" им. Н.Старченкова в Тюмени. В гала-концерте в ДК "Нефтяник" песни собственного сочинения прозвучали от солистов Москвы, Омска, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени и других городов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

"Зимний бардовский" - один из значимых фестивалей авторской песни в УФО. Он направлен на популяризацию жанра, творчества исполнителей, поэтов и ансамблей, актуализацию отечественной песенной культуры.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

С именами победителей и призеров можно ознакомиться по ссылке.

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# бардовский фестиваль , вокал

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