Тюменские школьники вышли в финал Национальной технологической олимпиады

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

В финал Национальной технологической олимпиады вышла команда школьников из Тюмени. В марте им предстоит состязаться с представителями разных городов страны в умении строить эффективную энергосеть, сообщает Тюменский государственный университет.

Финал олимпиады по профилю "Интеллектуальные энергетические системы" будет проходить в Тюмени на базе загородного центра "Ребячья республика".

В составе тюменской команды пять человек, каждый "курирует" свое направление. Их соперниками станут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Вологодской, Кировской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской областей и Краснодарского края.