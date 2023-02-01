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Обвиняемые в покушении на сбыт наркотиков заслушали приговор в Тюмени

Происшествия, 19:32 27 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приговор по уголовному делу в отношении двух 36-летних мужчин, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков, вынес Ленинский районный суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

В декабре 2021 года в сети они вступили в сговор с неизвестным с целью осуществления в роли курьеров-закладчиков. С целью маскировки злоумышленники изготавливали тайники для наркотических средств из плодов картофеля, которые затем развозили по городу.

Преступная деятельность была прекращена правоохранителями в феврале 2022 года. Сотрудники полиции изъяли 67 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 7,5 лет. Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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# наркотики , приговор

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