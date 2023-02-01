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Тюменский центр кинезитерапии участвует во всероссийском конкурсе лучших социальных проектов

Общество, 17:46 27 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский центр KineziStile пят лет реализует проект "Здоровые родители 60+". Он признан лучшим социальным проектом среди субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области по итогам 2021 и 2022 годов. В 2023 году участвует в федеральном конкурсе, его итоги станут известны к концу первого полугодия.

"Около тысячи занятий прошло с момента реализации проекта, в 2018 году. Один курс – это 12 занятий, каждый пациент проходит, как правило, не по одному курсу. Пациенты приходят к нам с накопленными болячками, поэтому эффект достигается после нескольких курсов", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор ООО "Тюменский центр кинезитерапии" Артур Арутюнян.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во всероссийский день НКО, 27 февраля, центр социальных инноваций Тюменской области организовал экскурсию в центр кинезитерапии для представителей НКО. Артур Арутюнян рассказал, что до того как открыть свой реабилитационный центр, работал в клинике Бубновского. К накопленному практическому опыту предприниматель применил новые знания, разработал авторскую программу восстановления для разных возрастных категорий людей. Особенность проекта заключается в том, что он предусматривает не просто вовлечение получателя социальной услуги в процесс своего восстановления, а обучение их дальнейшим самостоятельным профилактическим занятиям, отмечает Артур.

Самому маленькому пациенту центра 3,5 года, старшему – 99 лет. Есть специальный курс для спортсменов. Одновременно в залах могут заниматься до четырех человек. Два человека получили постоянную работу в центре.

"Мы заключили договор о сотрудничестве с колледжем информационных технологий, со студентом с нарушением слуха. По окончании обучения мы его трудоустроим", - говорит Артур Арутюнян.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Тюменской области Кристины Фроловой, представителей НКО Тюменской области решили познакомить с тремя социальными предприятиями, которые успели воспользоваться поддержкой центра "Мой бизнес", стали лучшими социальными проектами года.

"Мы знакомим НКО с понятием социальное предпринимательство, как можно встать в реестр социального предприятия и какую поддержку получить. Статус социального предпринимателя могут получить индивидуальные предприниматели, юрлица, ООО. Необходимо отработать год, затем подать документы по той категории, к которой они подходят. Всего их четыре. Центр "Мой бизнес" консультирует, документы нужно сдать до 30 апреля в департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства", - говорит Кристина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Сотрудники Центра инноваций социальной сферы Тюменской области готовы оказывать поддержку социальным предпринимателям для включения в реестр соцпредприятий. Бесплатно обучают в своей профильной школе и помогают сформировать пакет документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению гранта.

Напомним, 10 социальных предпринимателей Тюменской области в 2022 году получили грант в 500 тыс. рублей. Общая сумма господдержки составила 4,8 млн рублей.

Семь предприятий и некоммерческих организаций Тюменской области, работающих в сфере социального предпринимательства, стали победителями регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года-2022". Они представят регион на всероссийском этапе конкурса.

Анжела Лебедева

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# реабилитация , социальное предпринимательство

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