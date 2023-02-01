Тюменский центр кинезитерапии участвует во всероссийском конкурсе лучших социальных проектов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский центр KineziStile пят лет реализует проект "Здоровые родители 60+". Он признан лучшим социальным проектом среди субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области по итогам 2021 и 2022 годов. В 2023 году участвует в федеральном конкурсе, его итоги станут известны к концу первого полугодия.

"Около тысячи занятий прошло с момента реализации проекта, в 2018 году. Один курс – это 12 занятий, каждый пациент проходит, как правило, не по одному курсу. Пациенты приходят к нам с накопленными болячками, поэтому эффект достигается после нескольких курсов", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор ООО "Тюменский центр кинезитерапии" Артур Арутюнян.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во всероссийский день НКО, 27 февраля, центр социальных инноваций Тюменской области организовал экскурсию в центр кинезитерапии для представителей НКО. Артур Арутюнян рассказал, что до того как открыть свой реабилитационный центр, работал в клинике Бубновского. К накопленному практическому опыту предприниматель применил новые знания, разработал авторскую программу восстановления для разных возрастных категорий людей. Особенность проекта заключается в том, что он предусматривает не просто вовлечение получателя социальной услуги в процесс своего восстановления, а обучение их дальнейшим самостоятельным профилактическим занятиям, отмечает Артур.

Самому маленькому пациенту центра 3,5 года, старшему – 99 лет. Есть специальный курс для спортсменов. Одновременно в залах могут заниматься до четырех человек. Два человека получили постоянную работу в центре.

"Мы заключили договор о сотрудничестве с колледжем информационных технологий, со студентом с нарушением слуха. По окончании обучения мы его трудоустроим", - говорит Артур Арутюнян.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Тюменской области Кристины Фроловой, представителей НКО Тюменской области решили познакомить с тремя социальными предприятиями, которые успели воспользоваться поддержкой центра "Мой бизнес", стали лучшими социальными проектами года.

"Мы знакомим НКО с понятием социальное предпринимательство, как можно встать в реестр социального предприятия и какую поддержку получить. Статус социального предпринимателя могут получить индивидуальные предприниматели, юрлица, ООО. Необходимо отработать год, затем подать документы по той категории, к которой они подходят. Всего их четыре. Центр "Мой бизнес" консультирует, документы нужно сдать до 30 апреля в департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства", - говорит Кристина.

Сотрудники Центра инноваций социальной сферы Тюменской области готовы оказывать поддержку социальным предпринимателям для включения в реестр соцпредприятий. Бесплатно обучают в своей профильной школе и помогают сформировать пакет документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению гранта.

Напомним, 10 социальных предпринимателей Тюменской области в 2022 году получили грант в 500 тыс. рублей. Общая сумма господдержки составила 4,8 млн рублей.

Семь предприятий и некоммерческих организаций Тюменской области, работающих в сфере социального предпринимательства, стали победителями регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года-2022". Они представят регион на всероссийском этапе конкурса.

Анжела Лебедева