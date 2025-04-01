Тюменская область попала в топ-15 самых популярных регионов для путешествий в марте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-15 самых популярных регионов для путешествий в марте попала Тюменская область. Средняя стоимость арендованной квартиры составила 2 тыс. 500 рублей в сутки, а загородный дом — 10 тыс. 300 рублей, подсчитали в "Авито путешествиях".

На долю региона пришлось 2 % всех туристов, выбравших март для путешествий. Это 11 место рейтинга. При этом наибольший турпоток приняла Московская область – 24 %, Ленинградская область – 12 %, Краснодарский край – 7 %.

Вместе с тем по сравнению с тем же месяцев прошлого года в целом объем бронирования жилья туристами вырос на 47 %. Самые доступные предложения по аренде — в Тюменской области и Башкортостане.