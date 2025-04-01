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Артем Жога и Олег Чувардин обсудили меры информационной безопасности

Политика, 18:28 11 апреля 2025

фото пресс-службы полпреда президента в УФО

Полномочный представитель президента России Артём Жога обсудил вопросы обеспечения информационной безопасности с руководителем управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ в Уральском федеральном округе Олегом Чувардиным.

"К сожалению, атаки на объекты информационной инфраструктуры регионов Уральского федерального округа – не редкость, но благодаря высоким компетенциям наших специалистов их удается отражать без существенного ущерба для граждан и экономики, – сообщил Артём Жога. - Прошу вас и дальше также бдительно следить за ситуацией и принимать все необходимые меры для эффективного отражения киберугроз".

Олег Чувардин проинформировал полпреда о текущей деятельности управления, а также доложил о совместном плане работ по обеспечению информационной безопасности регионов Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпредства.

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# Артем Жога , безопасность

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