  • 11 апреля 202511.04.2025пятница
  • USD85,0159
    EUR94,6036
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер северо-западный

Опыт Упоровского района представлен на всероссийской премии "Служение"

Общество, 19:46 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Поддержать проект Упоровского района на федеральной премии "Служение" могут жители Тюменской области. Он участвует в голосовании в номинации "Инициатива каждого — общий успех".

Проект по вовлечению граждан и общественных организаций в решение вопросов местного самоуправления реализуют в с. Суерка. Он вошел в топ-100 лучших российских проектов из 40 тысяч.

Благодаря его реализации в Суерке обустроено 14 зон отдыха, 11 детских площадок, создан мемориально-культурный парк им. Осипа Давыдова, восстановлен православный храм, обновлен фасад дома культуры и многое другое.

Народное голосование продлится до 13 апреля. Проголосовать можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , голосование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 11.04.2025Метеорологи скорректировали прогноз по паводку в Казанском районе
19:46 11.04.2025Опыт Упоровского района представлен на всероссийской премии "Служение"
19:04 11.04.2025Тюменская область попала в топ-15 самых популярных регионов для путешествий в марте
18:05 11.04.2025Тюменцы могут поддержать ишимский проект на всероссийской премии "Служение"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора