Опыт Упоровского района представлен на всероссийской премии "Служение"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Поддержать проект Упоровского района на федеральной премии "Служение" могут жители Тюменской области. Он участвует в голосовании в номинации "Инициатива каждого — общий успех".

Проект по вовлечению граждан и общественных организаций в решение вопросов местного самоуправления реализуют в с. Суерка. Он вошел в топ-100 лучших российских проектов из 40 тысяч.

Благодаря его реализации в Суерке обустроено 14 зон отдыха, 11 детских площадок, создан мемориально-культурный парк им. Осипа Давыдова, восстановлен православный храм, обновлен фасад дома культуры и многое другое.

Народное голосование продлится до 13 апреля. Проголосовать можно по ссылке.