Более 280 тысяч человек отгуляли Масленицу в Тюменской области

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 280 тыс. человек приняли участие в праздничных гуляниях, игровых и конкурсных программах, приуроченных к Масленице, во всех муниципалитетах Тюменской области, сообщает региональный департамент культуры.

"За масленичную неделю проведено более 500 мероприятий. Все они были направлены на то, чтобы сплотить земляков, приобщить к истории и культуре страны, сохранить традиции массовых гуляний", – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Наиболее масштабные гуляния прошли на Сретенской площади в Ялуторовске, в блинной столице побывал губернатор Александр Моор. Большие праздники развернулись в Заречном парке и на площади у "Конторы пароходства" в Тюмени, на Базарной площади в Тобольске. Они стали центрами притяжения, где ремесленники поделились своим искусством на творческих мастерских. Гости участвовали в театрализованных представлениях, обрядовых действах и народных забавах, пели фольклорные песни и водили хороводы.