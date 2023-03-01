В Тюмени откроют театральную лабораторию "Когда мама была маленькой"

театральный центр "РяДом" театральный центр "РяДом"

Театральная документальная лаборатория "Когда мама была маленькой" пройдет в Тюмени с 15 по 21 марта. В ней примут участие 30 человек – дети 7-12 лет вместе со взрослыми, сообщает театральный центр "РяДом".

Участники создадут спектакль, основанный на воспоминаниях. Также им предстоит пройти интенсивный тренинг по направлениям: актерское мастерство, драматургия, танец, сценография.

"Я убеждена, что театр должен объединять разные поколения семьи. На нашем театральном тренинге дети и родители превратятся в одну команду и вместе поставят спектакль о юношеских проделках и страхах, обидах и радостях, неудачах и триумфах мам и пап", – рассказала режиссер и автор проекта Марфа Горвиц из Москвы.

Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области и Президентского фонда культурных инициатив.

"Важно, чтобы и взрослый, и ребенок смогли присутствовать на всех днях лаборатории без пропусков. Мы готовы предоставить детям справку-освобождение от школы на период лаборатории. Взрослым также важно организовать время так, чтобы максимально интегрироваться в этот эксперимент", – говорит директор фестиваля "Малая сцена" Светлана Ханжина.

Для участия необходимо подать заявку, заполнить информацию и приложить видео, в котором ребенок рассказывает историю взрослого о самом большом успехе или самом большом провале в его жизни.