Дизайнеры и студенты обсудят образование в тюменской fashion-индустрии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча тюменских дизайнеров, студентов и молодежи по теме "Образование в тюменской fashion-индустрии" в рамках "Недели моды. Сибирь" пройдет в Тюмени 2 марта. Она начнется в 18 часов в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, сообщают организаторы.

Участники мероприятия обсудят направления подготовки тюменской кафедры дизайна костюма, требования к вступительным испытаниям, порядок обучения, дисциплины, приобретаемые компетенции и возможности трудоустройства выпускников. Поговорят о новых трендах и подходах частного образования в fashion–индустрии, возможности получения профессионального образования, востребованного на российском и международном рынках. Темами обсуждения станут методы цифровизации в подготовке специалистов для индустрии моды и новая специальность "Цифровой модельер".

У всех, кто причастен к миру моды, будет возможность задать вопросы. Спикерами станут заведующая кафедрой дизайна костюма Тюменского государственного института культуры, член союза дизайнеров России Ольга Лукина, основатель школы дизайна "DH" в Тюмени, соучредитель академии красоты "Эколь", международной школы профессий, выпускница программы "Сколково" Юлия Гатауллина, преподаватель первой квалификационной категории Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, главный эксперт Тюменской области по компетенции Цифровой модельер, лауреат областного конкурса "Мастер года – 2022" Татьяна Очача.

Возрастное ограничение: 12+. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, с 23 по 26 марта в "ДомЭкспо" пройдет вторая "Неделя моды. Сибирь". Событие соберет дизайнеров со всей России, которые представят 50 коллекций.