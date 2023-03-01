  • 1 марта 20231.03.2023среда
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дизайнеры и студенты обсудят образование в тюменской fashion-индустрии

Общество, 11:01 01 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча тюменских дизайнеров, студентов и молодежи по теме "Образование в тюменской fashion-индустрии" в рамках "Недели моды. Сибирь" пройдет в Тюмени 2 марта. Она начнется в 18 часов в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, сообщают организаторы.

Участники мероприятия обсудят направления подготовки тюменской кафедры дизайна костюма, требования к вступительным испытаниям, порядок обучения, дисциплины, приобретаемые компетенции и возможности трудоустройства выпускников. Поговорят о новых трендах и подходах частного образования в fashion–индустрии, возможности получения профессионального образования, востребованного на российском и международном рынках. Темами обсуждения станут методы цифровизации в подготовке специалистов для индустрии моды и новая специальность "Цифровой модельер".

У всех, кто причастен к миру моды, будет возможность задать вопросы. Спикерами станут заведующая кафедрой дизайна костюма Тюменского государственного института культуры, член союза дизайнеров России Ольга Лукина, основатель школы дизайна "DH" в Тюмени, соучредитель академии красоты "Эколь", международной школы профессий, выпускница программы "Сколково" Юлия Гатауллина, преподаватель первой квалификационной категории Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, главный эксперт Тюменской области по компетенции Цифровой модельер, лауреат областного конкурса "Мастер года – 2022" Татьяна Очача.

Возрастное ограничение: 12+. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, с 23 по 26 марта в "ДомЭкспо" пройдет вторая "Неделя моды. Сибирь". Событие соберет дизайнеров со всей России, которые представят 50 коллекций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дизайнеры , мода , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 01.03.2023В Тюменской и Курганской областях запускают турмаршрут о наследии декабристов для школьников
12:30 01.03.2023Ялуторовские системы видеонаблюдения, по оценке эксперта, реальный пример импортозамещения
12:18 01.03.2023Более 180 килограммов рыбы изъяли у уличных торговцев в Тюмени
12:07 01.03.2023Евгений Федоткин: подразделения Росгвардии по Тюменской области в 2022 году выполнили все боевые задачи