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Тюменские дворы освобождают от снега

Общество, 12:47 28 февраля 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Управляющие компании Тюмени усилили работу по уборке снега у входных групп многоквартирных домов, на тротуарах и подходах к контейнерным площадкам. Некоторые уже привлекают технику, сообщает городская администрация.

Так, управляющая компания "Юг" проводит механическое прометание, а "Престиж и К" организовала механизированную очистку придомовых территорий. За 27 февраля таким способом был убран снег на семи дворах по ул. Широтной.

УК "Запад" вывела в помощь дворникам три спецмашины. А УК "Уютсервисбыт" приступила к механизированной уборке еще 25 февраля.

Напомним, что убирать входные группы управляющие компании должны до 8 часов утра после снегопада. В течение первых суток дворники сгребают снег в кучи.

При этом складирование снега запрещено на проездах, на парковочных местах для инвалидов, газонах. Техника помогает провести уборку начисто, а после – вывезти снежные массы со двора.

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# уборка снега

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