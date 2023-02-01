Более 22 тысяч кубометров снега увезли за сутки с улиц Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 22 тыс. 500 кубометров снега вывезли за сутки с улиц Тюмени, сообщает городская администрация. Объем осадков за прошедшую неделю составил более 35 % от месячной нормы февраля.

Ночью дорожные службы чистили улицы и тротуары, чтобы утром тюменцы беспрепятственно смогли отправиться по своим делам в любую точку города.

В ночную смену на уборку вышло 498 спецмашин, а также 230 рабочих. Работа по наведению порядка на улицах организована круглосуточно.