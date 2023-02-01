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Тюменец украл из комиссионки 18 телефонов

Происшествия, 17:36 28 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кражу из комиссионного магазина раскрыли полицейские Тюмени. Как сообщает региональное управление МВД России, подозреваемый вынес 18 сотовых телефонов, два ноутбука и два шуруповерта.

В дежурную часть с заявлением о краже обратился руководитель комиссионного магазина по ул. Калинина. Сумма ущерба составила около 187 тыс. рублей.

По записи с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – ранее судимого 43-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции.

Мужчина признал вину и пояснил следователю, что пошел на кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ночное время он разбил стекло входной двери и проник в помещение.

Украденную технику тюменец на следующий день сдал в другие комиссионные магазины, а вырученные деньги потратил на спиртное. Полицейские изъяли часть похищенного и вернули в магазин.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , уголовное дело

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