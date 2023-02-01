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Река Сибирка в Тобольском районе стала местом съемки программы "Неизвестные маршруты России"

Общество, 18:09 28 февраля 2023

t.me/mitryushkinlv

Съемки на разломе, где в Иртыш впадает его малый приток - река Сибирка, которая дала название огромной территории - Сибири, провела команда программы "Неизвестные маршруты России" телеканала "Культура" в Тобольском районе.

Уникальное место ведущему проекта Максиму Кардозу показал глава района Леонид Митрюшкин и разместил на своей странице видео, которое рассказывает о Сибирке.

t.me/mitryushkinlv t.me/mitryushkinlv t.me/mitryushkinlv ﻿

Трэвел-группа также побывала в агротуркомплексе "Золотая подкова", где в феврале открылся первый в Тюменской области музей пельменя.

10 дней провела съемочная группа федеральной программы в Тюменской области. Первой локацией съемки стал Ялуторовский острог с посвящением ведущего в почетные блинопеки.

Передача выйдет в эфир на канале "Россия-Культура" в сентябре.

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# река Иртыш , Тобольский район

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