Река Сибирка в Тобольском районе стала местом съемки программы "Неизвестные маршруты России"

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Съемки на разломе, где в Иртыш впадает его малый приток - река Сибирка, которая дала название огромной территории - Сибири, провела команда программы "Неизвестные маршруты России" телеканала "Культура" в Тобольском районе.

Уникальное место ведущему проекта Максиму Кардозу показал глава района Леонид Митрюшкин и разместил на своей странице видео, которое рассказывает о Сибирке.

Трэвел-группа также побывала в агротуркомплексе "Золотая подкова", где в феврале открылся первый в Тюменской области музей пельменя.

10 дней провела съемочная группа федеральной программы в Тюменской области. Первой локацией съемки стал Ялуторовский острог с посвящением ведущего в почетные блинопеки.

Передача выйдет в эфир на канале "Россия-Культура" в сентябре.