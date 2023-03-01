Более 180 килограммов рыбы изъяли у уличных торговцев в Тюмени
| Фото: tyumen-city.ru
Более 183 кг рыбной продукции изъяли в точках уличной торговли в Тюмени с 13 по 26 февраля, сообщает городская администрация. Всего за 12 рейдов составлено 46 протоколов.
В контрольных мероприятиях участвовали полицейские и специалисты Нижнеобского территориального управления по рыболовству.
Незаконную торговлю пресекали на улицах Республики, Олимпийской, Мотростроителей, Пермякова, Московском и Червишевском трактах.