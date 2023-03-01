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Более 180 килограммов рыбы изъяли у уличных торговцев в Тюмени

Общество, 12:18 01 марта 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 183 кг рыбной продукции изъяли в точках уличной торговли в Тюмени с 13 по 26 февраля, сообщает городская администрация. Всего за 12 рейдов составлено 46 протоколов.

В контрольных мероприятиях участвовали полицейские и специалисты Нижнеобского территориального управления по рыболовству.

Незаконную торговлю пресекали на улицах Республики, Олимпийской, Мотростроителей, Пермякова, Московском и Червишевском трактах.

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# уличная торговля

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