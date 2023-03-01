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В Тюменской области мужчину лишили прав на два года за повторную пьяную езду

Происшествия, 11:45 01 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Лишенного прав за нетрезвое вождение мужчину, который ездил на скутере по с. Велижаны, остановили инспекторы ДПС и вновь установили состояние опьянения. Показания анализатора паров этанола составили 0,94 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В суде мужчина вину признал и просил о рассмотрении дела в особом порядке. По месту жительства селянин характеризуется положительно, на учете у врачей не состоит, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд назначил ему 240 часов обязательных работ и на два года лишил водительских прав.

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# пьяная езда

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