В Тюменской области мужчину лишили прав на два года за повторную пьяную езду

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Лишенного прав за нетрезвое вождение мужчину, который ездил на скутере по с. Велижаны, остановили инспекторы ДПС и вновь установили состояние опьянения. Показания анализатора паров этанола составили 0,94 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В суде мужчина вину признал и просил о рассмотрении дела в особом порядке. По месту жительства селянин характеризуется положительно, на учете у врачей не состоит, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд назначил ему 240 часов обязательных работ и на два года лишил водительских прав.