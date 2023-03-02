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Юные танцоры, вокалисты и актеры встретятся на "Нашем фестивале" в Тюмени

Общество, 10:54 02 марта 2023

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Открытый фестиваль детского и юношеского творчества "Наш фестиваль" стартует в Тюмени 20 марта. Прием заявок и подготовка коллективов и солистов к конкурсным испытаниям продлится до 15 марта, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

За победу поборются воспитанники центров дополнительного образования детей, эстетического воспитания детей и юношества, частных школ и студий дополнительного образования. Ребята проявят себя в направлениях: вокал, инструментальное исполнение, хореография, театр, художественное слово и оригинальный жанр. Конкурс в направлении "Медиамир" пройдет в заочной форме.

С 20 по 24 марта жюри просмотрит и оценит творческие номера участников. С 27 по 30 марта пройдет подведение итогов. 1 апреля во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов конкурса.

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