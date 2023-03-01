Спектакль "Однажды в Тюмени" поставят по сценарию краеведа Людмилы Кайгородовой

| Фото: vk.com/tyumentraditions (архив) | Фото: vk.com/tyumentraditions (архив)

Краевед, библиограф Людмила Кайгородова написала первый вариант сценария спектакля под рабочим названием "Однажды в Тюмени". Его поставит самодеятельная труппа Благотворительного фонда развития города Тюмени в рамках проекта "Традициями сильны".

По информации организаторов, Людмила Кайгородова является автором почти всех благотворительных постановок фонда.

"Действие пьесы происходит на маскараде в местном клубе приказчиков. Первые такие балы прошли ещё в 1897 году в клубе любителей драматического искусства в доме Филимонова, который находился в районе Затюменки. В основу сценария легли реальные события и истории известных горожан", - говорят авторы проекта.

Работу над текстом пьесы продолжит режиссёр благотворительных спектаклей БФРГТ, актёр и режиссер Тюменского театра кукол Антон Нестеренко. Затем состоится кастинг исполнителей основных ролей.

Напомним, проект "Традициями сильны" реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он объединяет общегородской Книжный обменник, Ключ-фест, мастерскую исторического костюма "Катя и все её платья" и самодеятельную труппу БФРГТ.