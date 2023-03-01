Школьные театры Тобольского района отправятся на гастроли

| Фото: vk.com/mitryushkinlv | Фото: vk.com/mitryushkinlv

Фестиваль школьных театров впервые проходит в Тобольском районе. В пос. Прииртышском отыграли коллективы школ д. Нижние Аремзяны, с. Байкалово и п. Прииртышский. Ежегодно эти детские студии становятся дипломантами областного конкурса "Премьера".

Об этом глава муниципалитета Леонид Митрюшкин написал в своих соцсетях.

"Школьники давали "Лошадиную фамилию" Чехова, "Дюймовочку" Андерсена и авторскую постановку о творчестве Лермонтова "Все образы мои". Яркие, творческие, задорные. Наша задача - разглядеть юные таланты и не дать угаснуть маленьким звездочкам", - отметил он.

В апреле пройдет финал конкурса школьных спектаклей "Театральная весна" к 100-летию Тобольского района. В марте для юных актеров организуют мастер-классы от Тобольского драмтеатра.

Лучшие школьные драматические студии поедут со спектаклями в гастрольный тур по сёлам.

"Мы хотим довести школьные театры до профессиональной сцены. Может быть, среди юной актёрской труппы скрываются заслуженные артисты России", - говорит Леонид Митрюшкин, который, кстати, 15 лет назад выходил на сцену Тобольского драмтеатра.